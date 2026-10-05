Bilecik\'te jandarma denetiminde 62 motosiklet kontrol edildi, 2 sürücü ceza aldı

Bilecik'te jandarma denetiminde 62 motosiklet kontrol edildi, 2 sürücü ceza aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince tüm ilçelerde eş zamanlı yürütülen uygulamada 62 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı, trafik güvenliği için denetimlerin süreceği belirtildi.
Bilecik'te gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından gerçekleştirilen özel trafik denetiminde, motosiklet ve motorlu bisikletler üzerinde kontroller yapıldı. Tüm ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada toplam 62 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi.
Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 2 sürücüye cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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