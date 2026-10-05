Bilecik\'te jandarma denetiminde 62 motosiklet kontrol edildi, 2 sürücü ceza aldı

Bilecik'te gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından gerçekleştirilen özel trafik denetiminde, motosiklet ve motorlu bisikletler üzerinde kontroller yapıldı. Tüm ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada toplam 62 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 2 sürücüye cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.