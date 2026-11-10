Bilecik\'te jandarmanın okul servisi denetiminde 37 araçta olumsuzluk çıkmadı

Bilecik genelinde jandarma ekipleri tarafından 37 okul servisi denetlendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından tüm ilçelerde eş zamanlı olarak okul servis araçları denetlendi. Sabah 07.30-09.30, öğle 12.30-13.30 ve akşam 15.00-17.00 saatleri arasında üç ayrı periyotta sürdürülen uygulamalarda toplam 37 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi. Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak ve servis taşımacılığında kurallara uyulmasını denetlemek amacıyla yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Öte yandan, denetimlerde herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.