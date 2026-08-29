Bilecik\'te Kaçak Sigara Operasyonu

Bilecik'te gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda 4 bin 20 adet kaçak sigara ile 100 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve tütün ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Pazaryeri ilçesinde belirlenen bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 20 adet kaçak sigara ve 100 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili A.H. isimli şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.