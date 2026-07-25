Bilecik\'te Kaldırıma Park Eden Araç Tepki Çekti

Bilecik'te yayaların geçemeyeceği şekilde kaldırıma park eden ticari araç sürücüsü tepkilere neden oldu.

Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi üzerinde kaldırıma yayaların geçemeyeceği şekilde kaldırıma park eden 11 AB 328 plakalı ticari araç sürücüsü tepkilere neden oldu. Yayalar kent genelinde araçların park yeri bulamayarak, yayaların kullandığı kaldırımları işgal ettiğini söyleyerek, buna bir çözüm bulunması istediler.