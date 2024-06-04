Bilecik'te 'Kasten Yaralama' Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te 'Kasten Yaralama' suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs yakalandı.
Gölpazarı İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Kasten Yaralama' suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - BİLECİK
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