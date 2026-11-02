Bilecik'te kavşakta dönüş yapan otomobile çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te kavşakta dönüş yapan otomobile çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik\'te kavşakta dönüş yapan otomobile çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te D-650 karayolundaki Başköy kavşağında dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan çarpan araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'te bir aracın kavşakta dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Başköy kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi A. idaresindeki 41 H 1589 plakalı otomobil kavşakta dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde Bilecik istikametine seyreden Harun E. yönetimindeki 11 SH 928 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada, 11 SH 928 plakalı otomobilin sürücüsü Harun E. ile araçta yolcu olarak bulunan Sevda E., Miraç E. ve Zafer E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaBilecikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de seçim bitti, kavga başladı Eisenkot’tan Netanyahu’ya sert suçlama İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama
Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor
Kırmızı kart gerekir mi Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
Yüzde 80 indirim yalan çıktı Bakanlıktan milyonluk ceza Yüzde 80 indirim yalan çıktı! Bakanlıktan milyonluk ceza
1 ay önce ’’Küme düşerler’’ deniliyordu Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok 1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok
Taung çocuğunun ölümüne dair çarpıcı iddia: Pençe izleri dev bir kartalı işaret ediyor Taung çocuğunun ölümüne dair çarpıcı iddia: Pençe izleri dev bir kartalı işaret ediyor
09:25
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
09:18
Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum
09:11
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı Altında işler değişti
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti
09:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de 8 yıl sonra bir ilk
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk
09:05
Galatasaray’da kriz İşte küfürlü kavganın perde arkası
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
08:28
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 09:32:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Bilecik'te kavşakta dönüş yapan otomobile çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android