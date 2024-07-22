Bilecik'te Kayıp Adam Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bilecik'te Kayıp Adam Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik\'te Kayıp Adam Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'in Karaağaç köyünde ikamet eden 64 yaşındaki Muhlis Kara'nın kaybolması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Jandarma ekipleri, dronlar ve arama kurtarma köpekleriyle bölgede şahsı bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

22.07.2024 11:49
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Bilecik'te kayıp ihbarı verilen yaşlı adamı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyünde ikamet eden Muhlis Kara (64) cuma günü akşamı evine dönmedi. Aile fertleri durumu hemen jandarmaya bildirdi. Ekipler cumartesi ve pazar günleri sabah 08: 00'den akşam 20: 30'a kadar bölgede şahsı arama çalışmalarına devam etti. Ekipler bugün de arama kurtarmalarını sürdürürken, bölgede dronlu ve arama kurtarma köpekli çalışmalar devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Kayıp Adam Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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