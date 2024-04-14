Bilecik\'te kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Bilecik'te kırmızı ışıkta bekleyen bir araca arkadan otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kongre Merkezi kavşağından hastane istikameti yönünde ilerleyen A.O. idaresindeki 11 AAN 234 plakalı otomobil, Polis Evi Kavşağı ışıklarında bekleyen F.U.'nun kullandığı 34 EOC 497 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü A.O. ve yolcu olarak bulunan N.A.O. hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK