Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarpınca sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarpınca sürücü yaralandı

Bilecik\'te kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarpınca sürücü yaralandı
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Bilecik-Osmaneli karayolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü A.Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik- Osmaneli karayolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına meydana geldi. Alınan bilgilere göre kent merkezinde üniversite istikametine seyir halindeki 26 AET 424 plakalı otomobil sürücüsü A.Ç. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücü A.Ç. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yaralanma, Osmaneli, 3. Sayfa, Bilecik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarpınca sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarpınca sürücü yaralandı - Son Dakika
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