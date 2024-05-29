Bilecik\'te Köpek Sürüsü Saldırısına Uğrayan Kadın Hastanelik Oldu

3.Sayfa

Bilecik'te 8-10 köpekten oluşan sürünün saldırısına uğrayan 84 yaşındaki kadın kaçarken düşerek hastanelik oldu.

Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar köpek sürülerinden şikayet ederken köpeklerden kaçmak isteyen yaşlı bir kadın hastanelik oldu. 84 yaşındaki kadın, köpeklerin saldırısına uğraması sonrası kaçarken düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ertuğrulgazi ve Bahçelievler Mahallesi villalar mevkii başta olmak üzere köpek yoğunluğu vatandaşları tedirgin ediyor. - BİLECİK