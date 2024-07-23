Bilecik\'te Mobilya Üretim Dükkanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bilecik'te bir mobilya üretim dükkanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; dün gece Bilecik merkez Hürrüiyet Mahallesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya üretim dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Mobilya üretim maddi hasar kaybı meydana gelirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK