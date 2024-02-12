Bilecik\'te Motokurye Sürücülerine Bilgilendirme Faaliyeti

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Bilecik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Motokurye Sürücülerini Bilgilendirme Faaliyeti' icra edildi.

Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 'Motokurye Sürücülerini Bilgilendirme Faaliyeti' çerçevesinde; motosiklet sürücüleri trafikte iş gereği muhtemel bir trafik kazasına karışmamaları ve daha dikkatli bir şekilde araç kullanmaları için bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Görevi başında olan trafik ekipleri Bilecik halkının güvenliği ve huzuru için 7/24 görev başında olduklarını belirtti. - BİLECİK