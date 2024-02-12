Bilecik'te Motokurye Sürücülerine Bilgilendirme Faaliyeti - Son Dakika
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Bilecik'te Motokurye Sürücülerine Bilgilendirme Faaliyeti

Bilecik\'te Motokurye Sürücülerine Bilgilendirme Faaliyeti

Bilecik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Motokurye Sürücülerini Bilgilendirme Faaliyeti' gerçekleştirildi. Bu faaliyet kapsamında motosiklet sürücülerine, iş gereği olası bir trafik kazasına karışmamaları ve daha dikkatli bir şekilde araç kullanmaları konusunda bilgilendirme yapıldı. Trafik ekipleri ise Bilecik halkının güvenliği ve huzuru için 7/24 görev başında olduklarını vurguladı.

12.02.2024 10:57
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Bilecik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Motokurye Sürücülerini Bilgilendirme Faaliyeti' icra edildi.

Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 'Motokurye Sürücülerini Bilgilendirme Faaliyeti' çerçevesinde; motosiklet sürücüleri trafikte iş gereği muhtemel bir trafik kazasına karışmamaları ve daha dikkatli bir şekilde araç kullanmaları için bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Görevi başında olan trafik ekipleri Bilecik halkının güvenliği ve huzuru için 7/24 görev başında olduklarını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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