Bilecik'te Motorlu Bisiklet Sürücüsü Yayaya Çarpmamak İçin Direksiyon Kırarak Devrildi - Son Dakika
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Bilecik'te Motorlu Bisiklet Sürücüsü Yayaya Çarpmamak İçin Direksiyon Kırarak Devrildi

Bilecik\'te Motorlu Bisiklet Sürücüsü Yayaya Çarpmamak İçin Direksiyon Kırarak Devrildi

Bilecik merkezinde seyir halinde olan bir motorlu bisiklet sürücüsü, önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyon kırarak aracını devirdi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

25.07.2024 10:42
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Bilecik'te yayaya çarpmamak için direksiyon kırarak devrilen motorlu bisiklet sürücü aralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde seyir halinde bulunan 11 ABY 003 plaka motorlu bisiklet sürücüsü C.K., Gençlik Spor İl Müdürlüğü önünde karşısına bir yaya çıktı. Yayaya çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı devirdi. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü C.K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te Motorlu Bisiklet Sürücüsü Yayaya Çarpmamak İçin Direksiyon Kırarak Devrildi - Son Dakika
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