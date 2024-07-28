Bilecik'te Motosiklet ile Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Organize kavşağında S.U. yönetimindeki 11 ABM 750 plakalı motosiklet, E.Ö. idaresindeki 11 EA 465 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK