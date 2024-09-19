Bilecik'te Motosiklet Minibüse Çarptı: 1 Yaralı

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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosikletin kayarak karşı yönden gelen minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Ertuğrulgazi Mahallesi Bıçkıcılar Sokak'ta seyir halinde bulunan 11 ABZ 892 plakalı motosiklet sürücü Ahmet Buğra A., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet kayarak karşı yönden gelen Serkan Y. idaresindeki 11 EA 925 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Buğra A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK