Bilecik'te motosiklet kazası

19.05.2026 23:27
Bilecik'te otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olayda trafik aksamaları yaşandı.

Kaza, Bilecik-Osmaneli karayolu Yenişehir Kavşağı'na gelmeden meydana geldi. İddialara göre, kent merkezinden üniversite istikametline seyir halindeki sürücüsünün adı öğrenilemeyen 11 EE 213 plakalı otomobil, önünde seyreden Arda A. idaresindeki 11 ACT 039 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil refüje çarptı. Kazada motosiklet ve otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, trafik tek şeritten ilerledi. - BİLECİK

