Bilecik\'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'ndan 64 olayda 42 şüpheli yakalandı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4-10 Mart tarihleri arasında yapılan faaliyetler sonucunda 64 olayda 42 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda 2 araç, 3 av tüfeği ve 92 umuma açık yer denetlendi. İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan devriye faaliyetlerinde ise 30.980 şahıs ve 12.628 araç sorgulandı, 77 şahıs yakalandı. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan bir kişiye işlem yapıldı.