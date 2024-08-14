Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik\'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik merkezinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazanın ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.

14.08.2024 11:00
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Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hamam Sokak üzerinden Dedeoğlu caddesine seyir halinde ilerleyen 34 GOP 008 plakalı motosiklet sürücüsü K.A. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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