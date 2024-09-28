Bilecik\'te Motosiklet-Otomobil Kazası

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Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza, Hürriyet Mahallesi Kayıboyu Sokak-Laleli Sokağın kesiştiğini kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Laleli Sokak üzerinden Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halinde E.B. idaresindeki 11 BC 091 motosiklet kavşağa geldiğinde N.F. idaresindeki 11 AAH 119 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklette yolcu olarak bulunan S.D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerlerince yapılan ilk tedavisinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK