Bilecik\'te Motosiklet Yaya Çarptı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bilecik merkez Tevfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.Ç. idaresindeki 11 ABD 706 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken yaya S.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK