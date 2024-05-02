Bilecik'te motosikletin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Bilecik\'te motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Bilecik merkezinde meydana gelen kazada, motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Kontrolsüz yaya geçidinden karşıya geçmekte olan yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

02.05.2024 10:24
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Bilecik'te motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bankalar Mevkiinde meydana geldi. Bulvar üzerinden Karayolları istikametine seyir halindeki Mehmet Ç. idaresindeki 11 ABZ 880 plakalı motosiklet, Bankalar Mevkiine geldiğinde kontrolsüz yaya geçidinden karşıya geçmekte olan yaya Beyza N. E.'e çarptı. Kazada hem motosiklet sürücü hem de yaya bir yana savruldu. Kazada yaya Beyza N. E. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırtma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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