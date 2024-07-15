Bilecik'te Nakliye Firmasının Asansör Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te evden eve taşımacılık yapan bir nakliye firmasının asansörü elektrik tellerine değince, akıma kapılan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Paşa Yolu Sokak üzerinde 5 katlı binanın 2'nci katında evden eve nakliyat yapan nakliyat firmasına ait araç yük asansörü kurarak, eşyaları taşımaya başladı. Taşıma işinin sona ermesinin ardından yük asansörü aşağı indirilmesi sırasında elektrik tellerine değince, aracın alt tarafında bulunan yabancı uyruklu Abdol Goddus Arab (22) ile Kheir Mohammad Tajik (21) elektrik akımına kapıldı. Yaralanan şahıslar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri soruşturma başlattı. - BİLECİK