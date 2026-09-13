Bilecik'te narkotik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, metamfetamin ele geçirildi
Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Çalışmada muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ve bong aparatı ele geçirildi.
Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ve bong aparatı ele geçirildi. Operasyonda, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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