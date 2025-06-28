Bilecik\'te Orman Yangını Büyüyor

Sakarya'da başlayan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan orman yangını bu sefer Osmaneli ilçesine kadar ulaştı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangını kontrol altına almak için gün boyu ekipler müdahale ediyor. Yangın Gölpazarı ilçesinden sonra Osmaneli Soğukpınar köyü Kaşıkçı mahallesine ulaşırken, ilçeye bağlı Kazancı ve Borcak köylerinde tahliye çalışmaları başlandığı öğrenildi. - BİLECİK