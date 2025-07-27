Bilecik\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Büyükelmalı Köyü ile Bilecik'in Kavaklı Köyü arasında henüz bilinmeyen bir nedende orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların yardımı ile yangın büyümeden söndürüldü. - BİLECİK