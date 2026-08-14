Bilecik\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyü mevkiinde henüz belirlenmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alan ile tarım arazilerinin bulunduğu bölgede çıktığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 2 helikopterin yanı sıra toplam 10 arazöz ve su tankeri ile 29 personel müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.