Bilecik\'te Orman Yangını Kontrol Altında

Bilecik'te başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'e bağlı Akköy ile Karaağaç köyleri sınırında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 2 helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankerini bölgeye sevk etti. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişin inceleme başlatıldı.