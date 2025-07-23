Bilecik\'te Orman Yangını: Kül Yağışı Başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bağlayan ve Bayıköy beldesine yaklaşan orman yangını sonrası Bilecik kent merkezine adeta kül yağıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine Geyve'den sıçrayan orman yangını sonrası bölgede 4 gündür aralıklarla devam eden yangın sonrası Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tedbir amaçlı boşaltılmıştı. 8 uçak, 14 helikopter, 370 kara aracı, muhtelif türden araçlar ve bin 500 personelle bu sabah itibariyle alevler kısmen söndürülmüştü. Bugün saat 14.30 civarında Kazancı köyü mevkiinde alevler yeniden yükselerek, Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesi sınırlarına kadar ulaştı. Osmaneli'ne bağlı Medetli köyünde ayrı bir orman yangınının başlamasının ardından dumanlar Bilecik kent merkezine geldi. Dumanların yanı sıra kent merkezine kül yağarken vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. - BİLECİK