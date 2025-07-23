Bilecik\'te Orman Yangını Paniği

Bilecik'te Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde orman yangını başladı.

Sakarya'nın Geyve- Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine ilerlemişti. Yangın sonrası ilçeye bağlı Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Kazancı köyü mevkisinde alevlerin yükselmesiyle yeniden büyüdü. Ekipleri bu yangına müdahale ederken, ilçeye bağlı Medetli köyü girişinde ayrı bir orman yangını çıktı. Yangına karadan müdahale başlarken, alevler rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ettiği öğrenildi. - BİLECİK