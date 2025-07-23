Bilecik\'te Orman Yangını Sonrası Belediye Başkanı Hastaneye Kaldırıldı

Bilecik'te kontrol altına alınan bir orman yangını sonrası bölgede inceleme yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

3 gün önce Demirköy - Kurtköy arası Samakov mevkisinde bulunan ekin tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme ve Pazaryeri Belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın geçen gün kontrol altına alınırken, dün bölgede incelemeler yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin yoğun dumana maruz kalarak Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkan Tekin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan Pazaryeri Uzunçam mevkiinde çıkan ayrı bir arazi yangınına ilk müdahaleyi yapan Beşikli Mahallesi Muhtarı Bayram Keteci de dumandan etkilenerek 112 Acil Servis ekipleriyle Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Muhtar Keteci'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. - BİLECİK