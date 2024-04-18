Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik\'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Söğüt kavşağında meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

18.04.2024 12:41
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Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Söğüt kavşağında meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki 11 EK 049 plakalı otomobil Söğüt kavşağında 'U' yaptığı esnada Bozüyük istikametinde kent merkezine seyir halindeki Salih K. idaresindeki 11 DZ 169 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yere düşen motosiklet sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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