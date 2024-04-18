Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Söğüt kavşağında meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki 11 EK 049 plakalı otomobil Söğüt kavşağında 'U' yaptığı esnada Bozüyük istikametinde kent merkezine seyir halindeki Salih K. idaresindeki 11 DZ 169 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yere düşen motosiklet sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
60 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren yabancı uyruklu şüpheli, 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, İranlı olduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir markette çıkan yangında bin 350 metrekare kapalı alan tamamen yandı. Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bir otomobile de el konuldu.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?