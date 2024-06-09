Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde park halindeki bir otomobil, geri manevra yaparken yük indirmeye çalışan bir kişiye çarptı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.06.2024 11:00
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Bilecik'te bir otomobilin yayaya çarpması sonucu oluşan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde park halindeki B.A. idaresindeki 35 ARH 018 plakalı otomobil, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada arkada bulunan 34 HU 0241 plakalı araçtan yük indirmeye çalışan E.M.'ye çarptı. Hafif yaralanan E.M., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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