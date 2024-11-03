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Bilecik'te Özel Güvenlik Semineri

Bilecik\'te Özel Güvenlik Semineri

Bilecik'te 127 özel güvenlik görevlisine, terörle mücadele ve işbirliği konularında seminer verildi.

03.11.2024 14:50
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Bilecik'te Terörle Mücadele ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce kentte 127 özel güvenlik görevlilerine seminer düzenlendi.

Bilecik Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda Terörle Mücadele ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce, Şeyh Edebali Üniversitesi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda görev yapan 127 özel güvenlik görevlilerine seminer düzenlendi. Özel güvenlik görevlilerine "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" ve 'Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu' (KAAN) uygulaması hakkında bilgi verildi.

Ayrıca seminerde öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda barınmalarını sağlamak, olayların meydana gelmeden önlenmesi, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, öğrencilerin yoğunlukta bulunduğu açık ve kapalı alanlarda terörle mücadele konusunda genel bilgi verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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