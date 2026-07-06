Park halindeki minibüs alev alev yandı

Bilecik'te park halinde alev alan minibüs hurda yığınına dönerken bitişikteki 2 araçta da hasar meydana geldi.

Yangın, merkez İstiklal Mahallesi Kuvva-i Milliye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerinde park halindeki Burhan K.'ye ait 11 EK 612 plakalı minibüsten bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine adrese sevk edilen Bilecik Belediyesi itfaiye ekibince söndürülen yangında araç hurda yığınına dönerken bitişikte park halindeki 2 araçta da hasar meydana geldi. Zabıta olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, yangının diğer araçlara sıçramadan söndürülmesi muhtemel bir facianın önüne geçti.

Sabotaj iddiası

Çevredekilerin bir şahsın yangın sırasında kaçtığı iddiası üzerine sabotaj ihtimalini değerlendiren ekipler yangına ilişkin inceleme başlattı. - BİLECİK