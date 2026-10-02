Bilecik\'te polisin Kent Ormanı devriyesinde bonzai ham maddesi ele geçirildi

Bilecik'te Kent Ormanı'nda polis ekiplerince bonzai ham maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kent Ormanı'nda gerçekleştirdiği devriye faaliyeti sırasında durumundan şüphelenilen araç ve içerisindeki şahıs kontrol edildi. Araçta ve şahıs üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasal işlem başlatıldı.