Bilecik\'te şüphe üzerine durdurulan araçta 202 sahte Amerikan doları ele geçirildi

Bilecik'te jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 202 adet sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan M.G.E. ve E.Ş. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine adli arama kararı alındı. Araçta yapılan aramada 202 adet sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.