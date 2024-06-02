Bilecik\'te tamir dükkanında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

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Bilecik'te araç tamir dükkanında alev alan otomobil, Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'ne tamir yapılması için getirilen otomobil, dükkan içinde yanmaya başladı. Yanan aracı çevredekiler yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştılar. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Araçta hasar meydana geldi. - BİLECİK