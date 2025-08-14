Bilecik\'te Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Burçalık köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, Pazaryeri Belediyesi'ne ait 2 vidanjör ve 1 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, belediye ve orman personeli ile köylüler tarafından müdahale edildi. Havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucunda alevler, ormanlık alana ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını titizlikle tamamladı.

Yangında tarım arazisinde bulunan kulübe yanarken, alevlerin arasından kurtarılan bir kaplumbağa ekipler tarafından su verilerek yeniden doğaya salındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. - BİLECİK