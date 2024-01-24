 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te Tarlada Ağaç Keserken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te Tarlada Ağaç Keserken Hayatını Kaybetti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde bir kişi, tarlada kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından cansız beden hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik\'te Tarlada Ağaç Keserken Hayatını Kaybetti
24.01.2024 - 17:24,  Güncelleme: 17:25
Abone Ol

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarlada kestiği ağaç üzerine devrilen bir kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Karaköy köyü Demiraltı mevkiinde tarlada kavak ağacını kesen Refik A.'nın (65) kestiği ağaç, bir anda üzerine devrildi. Ağacın altından kalan Refik A. olay yerinde hayatını kaybetti. Refik A.'nın cansız bedeni savcının incelemelerini tamamlamasının ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan, şahsın Pazaryeri'ne Bursa'nın İnegöl ilçesinden odun kesmeye geldiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Pazaryeri, Jandarma, Karaköy, Bilecik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Tarlada Ağaç Keserken Hayatını Kaybetti - Son Dakika


19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52
AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi

Son Dakika
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
16:34 Sadece 1 maça daha çıksa bambaşka bir senaryo olacaktı! Galatasaray, Angelino'nun biletini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:42:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Tarlada Ağaç Keserken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement