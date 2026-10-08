Bilecik\'te taşıyıcı kooperatif başkanları trafik ve mevzuat konusunda bilgilendirildi

Bilecik'te taşımacılık sektörünün sorunları için toplantı düzenlendi.

Taşımacılık faaliyetlerinde trafik güvenliği ve mevzuata uyumun artırılması amacıyla taşıyıcı kooperatifleriyle koordinasyon toplantısı yapıldı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığında, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Vanlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Merkez, Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde faaliyet gösteren taşıyıcı kooperatiflerinin başkanları katıldı.

Toplantıda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında taşımacılık faaliyetlerinde trafik güvenliğinin sağlanması ve mevzuata uygunluğun artırılmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda ayrıca karşılıklı görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu.