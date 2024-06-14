Bilecik'te teras katındaki dairede çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Bilecik'te teras katındaki dairede çıkan yangın korkuttu

Bilecik'te, bir evin teras katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

14.06.2024 12:26
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Bilecik'te, bir evin teras katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri anında müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeni henüz belli olmazken, teras katında büyük hasar meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bilecik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te teras katındaki dairede çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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