Bilecik'te teras katındaki dairede çıkan yangın korkuttu

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Bilecik'te, bir evin teras katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri anında müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeni henüz belli olmazken, teras katında büyük hasar meydana geldi. - BİLECİK