Bilecik\'te Tır Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesi Pamukova- İznik D-150 kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halindeki Bülent A. idaresindeki 16 AFB 464 plakalı tır ile karşı yönden gelen ve virajı alamayan Yılmaz K. idaresindeki 54 AEK 137 plakalı tomruk yüklü tır çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 16 AFB 464 plakalı tır kontrolden çıkarak devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı Bülent A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, devrilen tırın olay yerinden kaldırılmasıyla kontrollü şekilde verilen trafik normale döndü.