Bilecik\'te Trafik Denetimi: 78 Araç Men Edildi

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Bilecik'te bir hafta içerisinde gerçekleşen trafik denetimlerinde toplam 6 bin 54 araç denetlenirken, 78 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te bir hafta içerisinde gerçekleşen, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince; 80 uygulama noktasında; 465 trafik uygulama icra edildi. 6 bin 54 araç denetlenirken, 33 araç sürücüsü belgesiz araç kullanmak ve 8 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, 78 araç trafikten men edilirken, 820 sürücüye diğer maddeler olmak üzere, toplam 2 bin 464 araç sürücülerine cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - BİLECİK