Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 59 Araç Sürücüsüne 70 Bin 177 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 59 Araç Sürücüsüne 70 Bin 177 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik\'te Trafik Denetimlerinde 59 Araç Sürücüsüne 70 Bin 177 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 59 araç sürücüsüne toplamda 70 bin 177 TL trafik idari para cezası uygulandı. Cezalar, hatalı parklanma, trafik işaret levhalarına uymamak, kavşaklarda araç motoru durdurmak, kask takmamak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, dur ihtarına uymamak gibi ihlallerden dolayı verildi.

22.08.2024 10:58
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Bilecik'te gerçekleşen trafik denetimlerinde 59 araç sürücüsüne 70 bin 177 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 202 araç denetlendi ve 59 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 13 araç sürücüsüne 'Hatalı parklanma', 24 araç sürücüsüne 'Trafik işaret levhalarına uymamak', 8 araç sürücüsüne 'Kavşaklarda araç motoru durdurmak', 4 motosiklet sürücüsüne 'Kask takmamak', 5 araç sürücüsüne 'Yüksek sesle müzik yayını yapmak', 5 araç sürücüsüne 'Dur ihtarına uymamak', 1 araç sürücüsüne 'Yönetmelikte belirtilen haller dışında geri geri araç kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Yönetmeliği aykırı ışık kullanmak', 2 araç sürücüsüne 'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Teknik değişikliği ruhsata işletmemek', 1 araç sürücüsüne 'Sigortasız araç kullanmak', 4 araç sürücüsüne 'Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak', 1 araç sürücüsüne 'Muayenesiz araç kullanmak' maddeleri gereğince toplamda 70 bin 177 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 59 Araç Sürücüsüne 70 Bin 177 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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