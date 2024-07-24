Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 90 Araç Sürücüsüne 95 Bin 991 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 90 Araç Sürücüsüne 95 Bin 991 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik\'te Trafik Denetimlerinde 90 Araç Sürücüsüne 95 Bin 991 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 229 araç sürücüsü kontrol edildi ve 90 araç sürücüsüne toplamda 95 bin 991 TL trafik idari para cezası kesildi. Cezalar arasında hatalı park, radar-hız ihlali, trafik işaret levhalarına uymamak gibi çeşitli ihlaller bulunmaktadır.

24.07.2024 09:49
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Bilecik'te düzenlenen trafik denetimlerinde 90 araç sürücüsüne 95 bin 991 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 229 araç sürücüsü denetlenmiş olup 90 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 54 araç sürücüsüne 'Hatalı Park', 17 araç sürücüsüne 'Radar-Hız İhlali', 5 araç sürücüsüne 'Trafik İşaret Levhalarına Uymamak', 2 araç sürücüsüne 'Kavşaklarda Duraklama', 2 araç sürücüsüne 'Yayalara Yol Vermemek', 2 araç sürücüsüne 'Araç Kullanırken Telefonla Konuşmak', 1 araç sürücüsüne 'Kırmızı Işıkta Geçmek', 1 araç sürücüsüne 'Araçların Yaya Yolunu Kullanması', 1 araç sürücüsüne 'Süresi Dolmuş Sürücü Belgesiyle Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Trafik ile İlgili Diğer Zorunluluklara Uymamak', 1 araç sürücüsüne 'Ters Yönde Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Polisin Dur İkazına Uymamak', 1 araç sürücüsüne 'Yüksek Sesle Müzik Yayını Yapmak', 1 motosiklet sürücüsüne 'Kask Takmamak' maddeleri gereğince topla 95 bin 991 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 90 Araç Sürücüsüne 95 Bin 991 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 90 Araç Sürücüsüne 95 Bin 991 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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