Bilecik\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi kavşağında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde seyir halindeki 11 ABU 259 plakalı otomobili sürücüsü Fazlı T., halindeyken sol şerit üzerinden sert manevrayla Site Caddesine dönmek istedi. Bu esnada otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Baran S. idaresindeki 11 ABT 350 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Baran S. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Sevcan K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla soruşturma başlattı. - BİLECİK