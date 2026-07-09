Bilecik\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkarak orta refüje çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana geten trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Abdulhamithan Bulvarı'nda bulunan Yeni Valilik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.P. yönetimindeki 11 ADB 324 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.P. ile araçta yolcu olarak bulunan A.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sırasında orta refüjden kopan parçalar, karşı şeritte seyir halinde bulunan bir otomobile isabet ederek maddi hasara neden oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK