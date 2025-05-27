Bilecik\'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te bir araca çarptıktan sonra takla atan otomobil içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Mezbaha Yolu Sokak üzerinde seyir halinde bulunan 11 ACL 518 plakalı otomobil sürücüsü Hasan D., YHT Kavşağında geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aynı şeritte seyreden Furkan K., 11 ACB 025 plakalı otomobile çarparak, takla attı. Yaşanan trafik kazasında 11 ACL 518 plakalı otomobil sürücüsü Hasan D., ve araçta yolcu olarak bulunan B.G. ile E.P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK