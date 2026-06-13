Bilecik\'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar Köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; köyden kent merkezine seyir halinde M.Ç. idaresindeki 11 EK 667 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan F. G. idaresindeki 11 ABZ 007 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 11 ABZ 007 plakalı otomobil sürücüsü F.G. ve araçta yolcu olarak bulunan S.G., R.G. hafif şekilde yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK