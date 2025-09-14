Bilecik'te Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Bilecik'te Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Bilecik\'te Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
14.09.2025 00:21  Güncelleme: 00:23
Bilecik'te bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te orta refüje çarpan otomobilin takla atması sonucunda gerçekleşen trafik kazasında hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde belediyenin karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Seyit Poyraz Can idaresinde eski otogar istikametinden Bozüyük istikametine seyir halinde olan 26 AEZ 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda sol tarafında bulunan orta refüje çarptı. Gerçekleşen çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada, sürücü Seyit Poyraz Can hafif şekilde yaralandı

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri ile tedbir amacıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil ise, çekici yardımıyla götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, bilecik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bilecik'te Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
